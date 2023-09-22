Из жизни ушёл бывший нападающий «Урала» Георгий Амиропуло

В возрасте 68 лет из жизни ушёл бывший нападающий «Уралмаша» Георгий Амиропуло. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Урал».

«С прискорбием сообщаем о смерти Георгия Амиропуло. Георгий Анастасович с 1975 по 1977 год был нападающим «Уралмаша». Он родился в Нижнем Тагиле 1 апреля 1955 года. Первые шаги в футболе делал именно там. Затем защищал цвета ФК «Уралец», откуда и переехал в Свердловск.

Амиропуло был техничным нападающим, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР он отметился дублем в ворота минского «Динамо». На трибунах Центрального стадиона Свердловска тогда находился легендарный вратарь Лев Яшин, который аплодировал уральскому форварду!

По окончании футбольной карьеры Георгий Амиропуло перешёл на тренерскую работу, вплоть до выхода на пенсию работал с детьми.

Прощание с Георгием Амиропуло состоится 23 сентября в соборе св. Пантелеимона и начнётся в 12:30 по местному времени. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Георгия Анастасовича», — говорится в заявлении пресс-службы «Урала».

Редакция «Совспорта» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Геогрия Анастасовича Амиропуло.