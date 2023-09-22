ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Из жизни ушёл бывший нападающий «Урала» Георгий Амиропуло

Человек всю свою жизнь был предан футболу.
22 сентября 2023 13:06
автор: Виталий Стопин

В возрасте 68 лет из жизни ушёл бывший нападающий «Уралмаша» Георгий Амиропуло. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Урал».

«С прискорбием сообщаем о смерти Георгия Амиропуло. Георгий Анастасович с 1975 по 1977 год был нападающим «Уралмаша». Он родился в Нижнем Тагиле 1 апреля 1955 года. Первые шаги в футболе делал именно там. Затем защищал цвета ФК «Уралец», откуда и переехал в Свердловск.

Амиропуло был техничным нападающим, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР он отметился дублем в ворота минского «Динамо». На трибунах Центрального стадиона Свердловска тогда находился легендарный вратарь Лев Яшин, который аплодировал уральскому форварду!

По окончании футбольной карьеры Георгий Амиропуло перешёл на тренерскую работу, вплоть до выхода на пенсию работал с детьми.

Прощание с Георгием Амиропуло состоится 23 сентября в соборе св. Пантелеимона и начнётся в 12:30 по местному времени. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Георгия Анастасовича», — говорится в заявлении пресс-службы «Урала».

Редакция «Совспорта» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Геогрия Анастасовича Амиропуло.

источник: ФК «Урал»
ЦСКА не может договориться с Кучаевым о продлении контракта
Воспитанник армейцев следующим летом может стать свободным агентом.
22.09.2023 13:34
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Очень хочу принять этот вызов». Нагельсманн – о назначении в сборную Германии
Сегодня, 22 сентября, об этом было объявлено официально.
22.09.2023 13:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ловчев: я вижу, что Абаскаль бесится, когда футболисты «Спартака» играют «поперёк-назад»
По мнению ветерана красно-белых, это говорит о высоких требованиях испанского специалиста.
22.09.2023 13:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дюков признался, что ему по-человечески жаль Рубиалеса, отстраненного после поцелуя футболистки
Функционер покинул пост главы Королевской испанской футбольной федерации.
22.09.2023 13:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Евгений Ловчев: Пока Захарян в Испании идёт по сценарию Миранчука в Италии
Евгений Ловчев: Пока Захарян в Испании идёт по сценарию Миранчука в Италии
Мнение футбольного эксперта.
22.09.2023 13:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Германии объявила о назначении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера
Сборная Германии объявила о назначении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера
Специалист будет готовить команду к домашнему Евро-2024.
22.09.2023 12:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь перенесено
Форвард «Реала» выступит 5 октября.
22.09.2023 12:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.