Евгений Ловчев: Пока Захарян в Испании идёт по сценарию Миранчука в Италии

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев, в настоящий момент являющийся футбольным экспертом, прокомментировал выступления российского игрока Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет — как в Лиге чемпионов. Конечно, всё зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех на голову. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим. И пока всё идёт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в середине 2020 года. За этот период он сыграл 79 матчей в Серии А, при этом в 39-ти вышел на замену, а в 22-х был заменен. Всего на счету Миранчука 10 голов и 12 результативных передач в рамках чемпионата Италии.

Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в трёх матчах, но суммарно провёл на поле всего 35 минут. Результативными действиями не отметился.