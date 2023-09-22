Дюков признался, что ему по-человечески жаль Рубиалеса, отстраненного после поцелуя футболистки

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на отставку главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса после поцелуя футболистки национальной команды.

«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании. По-человечески мне его, конечно, жаль», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что в конце лета женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.