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Ловчев: я вижу, что Абаскаль бесится, когда футболисты «Спартака» играют «поперёк-назад»

По мнению ветерана красно-белых, это говорит о высоких требованиях испанского специалиста.
22 сентября 2023 13:19
автор: Степан Шереметьев

Футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на победу «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН».

Игра 4-го тура завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

«Я вижу, что Абаскаль бесится, когда его футболисты ищут варианты «поперёк-назад» — это заметно по его жестам и по эмоциям, когда идут такие передачи. Это здорово, это довольно сильно отличается от футбола, к которому мы привыкли в РПЛ», — написал Ловчев в соцсетях.

На данный момент «Пари НН» замыкает таблицу группы D, имея в своём активе два очка. Лидирует «Спартак», набравший 12 очков.

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