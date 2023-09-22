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«Очень хочу принять этот вызов». Нагельсманн – о назначении в сборную Германии

Сегодня, 22 сентября, об этом было объявлено официально.
22 сентября 2023 13:27
автор: Виталий Овсянников

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн прокомментировал назначение на пост наставника сборной Германии.

«У нас в стране пройдет чемпионат Европы. Это нечто особенное — то, что происходит несколько десятилетий. Мы должны провести отличный турнир в великой стране. Я очень хочу принять этот вызов. В ближайший год мы будем сплоченной командой», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт DFB.

Напомним, сегодня, 22 сентября, пресс-служба немецкого футбольного союза официально сообщила о том, что 36-летний специалист Юлиан Нагельсман стал главным тренером сборной Германии.

Его контракт рассчитан до 31 июля 2024 года. Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк назначены ассистентами Юлиана на посту главного тренера национальной команды.

источник: Немецкий футбольный союз
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