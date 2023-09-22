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ЦСКА не может договориться с Кучаевым о продлении контракта

Воспитанник армейцев следующим летом может стать свободным агентом.
ЦСКА не может договориться с Кучаевым о продлении контракта
22 сентября 2023 13:34
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что сейчас ведутся переговоры о продлении контракта его клиента с армейцами. Действующее соглашение 25-летнего россиянином рассчитано до конца нынешнего сезона.

«По продлению контракта Кучаева с ЦСКА мы пока ведёт переговоры. На данный момент мы не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от самого Константина», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Константин Кучяев в нынешнем сезоне провёл семь матчей в РПЛ, четыре раза появившись в стартовом составе армейцев. Подопечные Владимира Федотова за восемь матчей набрали 12 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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