Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов, которые не помогут его команде в матче 9-го тура против «Локомотива».

«По обойме все будут готовы сыграть на сегодняшний день, кроме Андрея Мостового, который сейчас начинает тренироваться в общей группе, но играть пока не готов. Не сыграет и Дима Васильев, который получил травму в последнем матче – ему предстоит операция и достаточно длительное восстановление», - приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Матч команд двух столиц пройдёт 24 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Перед началом 9-го тура РПЛ «Зенит» с 17 очками занимает второе место, «Локомотив» с 12 очками - восьмое.