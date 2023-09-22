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Вышел первый выпуск YouTube-шоу «Медиа-лига футбольного бильярда»

Нет предела развлечениям.
Вышел первый выпуск YouTube-шоу «Медиа-лига футбольного бильярда»
22 сентября 2023 13:53
автор: Виталий Стопин
автор фото: Tennisi

На YouTube-канале TENNISI вышел первый выпуск нового оригинального развлекательного шоу. Оно будет называться «Медиа-лига футбольного бильярда».

«Мы протеннисировали футбол с бильярдом и родили её — Медиа-лигу футбольного бильярда!

Все эти Медиа-лиги стали чересчур серьёзными. Однако у нас на первом месте по-прежнему искренний угар. Здесь все: Федос, Чужой, Кутуз, 2DROTS, «Амкал» и море комиков!», — говорится в заявлении автором канала перед первым выпуском «Медиа-лиги футбольного бильярда».

На данный момент в четвёртом сезоне футбольной Медиалиги (МФЛ) идут матчи третьего тура группового этапа. Сейчас в лидерах своих квартетов идут «Родина Медиа» (группа А), «Амкал» (группа В), «Вроук Бойз» (группа С) и ФК 10 (группа D).

источник: «Советский спорт»
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