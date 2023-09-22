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Хави рассказал, что договорился о продлении контракта с «Барселоной»

Легенда сине-гранатовых остаётся в своём родном клубе!
22 сентября 2023 14:52
автор: Виталий Стопин

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил информацию СМИ, что он уже согласовал новый контракт с сине-гранатовыми.

«Действительно, несколько дней назад мы договорились о продлении контракта, о чём будет официально объявлено в самое ближайшее время. Вопрос решён! Не знаю, когда именно всё объявят, но уже скоро», — приводит слова Хави Sport.es.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, заключив с каталонской командой контракт до 30 июня 2024 года. Ранее испанец тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Также при Хави «блауграна» завоевала Суперкубок страны.

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