Хави рассказал, что договорился о продлении контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил информацию СМИ, что он уже согласовал новый контракт с сине-гранатовыми.

«Действительно, несколько дней назад мы договорились о продлении контракта, о чём будет официально объявлено в самое ближайшее время. Вопрос решён! Не знаю, когда именно всё объявят, но уже скоро», — приводит слова Хави Sport.es.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, заключив с каталонской командой контракт до 30 июня 2024 года. Ранее испанец тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Также при Хави «блауграна» завоевала Суперкубок страны.