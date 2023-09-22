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Колумбийский футболист пытался провести в Россию драгоценности стоимостью более 2,5 млн рублей

Ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
22 сентября 2023 15:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, telegram-канал Mash сообщает о том, что футболист из бразильского клуба «Интернасьонал» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо попытался ввезти в Россию золотое колье, украшенное бриллиантами, стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

Этот инцидент произошел, когда 22-летний колумбиец прибыл в Россию для просмотра в одном из топовых клубов.

Интерес к его багажу вызвало сканирование его вещей в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Рентгеновский скан показал наличие очень блестящего объекта, и его отвели для дополнительного досмотра. 22-летний футболист, прилетевший из Стамбула, объяснил, что это колье EL BRILLANTE joyas, предназначенное для его товарища по команде. Однако он отказался раскрывать имя друга.

Экспертиза, проведенная сотрудниками Федеральной таможенной службы России, выявила, что стоимость бриллиантов в колье составляет 2,622 миллиона рублей. Кроме того, материал, из которого изготовлены бриллианты, относится к категории стратегически важных материалов, перевозка которых через границу запрещена. В результате молодому Альфредо грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

источник: Телеграм-канал Mash
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