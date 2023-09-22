«Балтика» поддержит сербского футболиста Радмановаца, если он решит получать российское гражданство

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Воженкин поддержал сербского футболиста Николу Радмановаца, ранее заявившего о готовности принять гражданство Российской Федерации.

«Если Никола будет готов получить российское гражданство и все требования законодательства для осуществления этой процедуры будут выполнены, конечно, клуб поддержит футболиста и будет всячески способствовать этому начинанию», - цитирует «Матч ТВ» представителя «Балтики».

26-летний серб выступает за клуб из Калининграда с 2022 года, в текущем сезоне на счету защитника 11 матчей в чемпионате и Кубке России.