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«Балтика» поддержит сербского футболиста Радмановаца, если он решит получать российское гражданство

Остается ждать решения футболиста.
22 сентября 2023 15:49
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Воженкин поддержал сербского футболиста Николу Радмановаца, ранее заявившего о готовности принять гражданство Российской Федерации.

«Если Никола будет готов получить российское гражданство и все требования законодательства для осуществления этой процедуры будут выполнены, конечно, клуб поддержит футболиста и будет всячески способствовать этому начинанию», - цитирует «Матч ТВ» представителя «Балтики».

26-летний серб выступает за клуб из Калининграда с 2022 года, в текущем сезоне на счету защитника 11 матчей в чемпионате и Кубке России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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