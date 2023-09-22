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Севикян рассказал о реакции общественности на его выбор в пользу сборной Армении

Эдгар мог выступать и за Россию.
22 сентября 2023 15:53
автор: Виталий Стопин

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о негативе и поддержке, которые он получил после своего решения выступать за сборную Армении.

«Я понимал, что кто-то моё решение воспримет плохо, а кто-то может даже осуждать. Но ведь кто-то, наоборот, — может понять и принять.

Это ни в коем случае не может отражаться на моём психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека есть своё мнение и он вправе его выражать. Это нормально.

Мне поступило очень много поддержки, большое количество сообщений. Эдик Сперцян написал после моего заявления. Он поддержал меня и сказал, что рад моему выбору. Сказал, что ждёт в сборной Армении. Я ему очень сильно благодарен.

Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже отлично знают и помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнёсся к моему выбору. Сейчас я нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — заявил Севикян в выпуске «Душевного шоу МИР РПЛ» на YouTube-канале РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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