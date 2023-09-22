В «Пари НН» не согласны с тем, что «Спартак» является самой популярной командой в России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не считает «Спартак» самым популярным клубом в России.

«Я бы не сказал, что «Спартак» — главная команда по популярности в РПЛ. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат», — приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что «Пари НН» уступил в матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Спартаку» (0:3).