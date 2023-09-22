ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Пари НН» не согласны с тем, что «Спартак» является самой популярной командой в России

Таким мнением поделился генеральный директор нижегородской команды.
22 сентября 2023 15:54
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не считает «Спартак» самым популярным клубом в России.

«Я бы не сказал, что «Спартак» — главная команда по популярности в РПЛ. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат», — приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что «Пари НН» уступил в матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Спартаку» (0:3).

источник: «РБ-Спорт»
Полузащитник «Спартака» Мартинс сравнил Бабича с Самуэлем Жиго
Серб удачно вписался в игровую модель Абаскаля.
22.09.2023 16:36
Футбол
автор: Виталий Стопин
Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
На награду претендовали четыре футболиста.
22.09.2023 16:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Немецкий журнал высмеял экс-тренера сборной России за высокомерную фразу
Издание выпустило саркастическую статью.
22.09.2023 16:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо»
Столичное дерби всегда притягивает к себе повышенное внимание.
22.09.2023 16:24
Футбол
автор: Виталий Стопин
Агент Сафонов определил двух лучших форвардов РПЛ среди легионеров и россиян
Футболисты в данный момент выступают за разные команды.
22.09.2023 16:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский футболист оценил ситуацию в Ереване на фоне конфликта Армении и Азербайджана
Ранее сообщалось, что азербайджанские вооруженные силы объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории Нагорного Карабаха.
22.09.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Севикян рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Армении
Футболист выступал за юношеские и молодежные сборные России.
22.09.2023 16:08
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода кубкового матча со «Спартаком»
«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода кубкового матча со «Спартаком»
Нижегородцы остались недовольны судейством.
22.09.2023 15:58
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.