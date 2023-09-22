«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода кубкового матча со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что по итогам матча 4-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3) его клуб направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС).

«Мы отправили запрос в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте встречи. Ещё хотим экспертной оценки отменённого гола в ворота «Спартака», а также момент ас неназначенным пенальти на Зе Турбо во втором тайме», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

За четыре матча «Пари НН» набрал два очка и сейчас занимает последнее, 4-е место в группе D Кубка России. «Спартак» с12 очками идёт в квартете первым и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пети РПЛ.