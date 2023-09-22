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«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода кубкового матча со «Спартаком»

Нижегородцы остались недовольны судейством.
«Пари НН» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода кубкового матча со «Спартаком»
22 сентября 2023 15:58
автор: Виталий Стопин
автор фото: ФК «Пари НН»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что по итогам матча 4-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3) его клуб направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС).

«Мы отправили запрос в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте встречи. Ещё хотим экспертной оценки отменённого гола в ворота «Спартака», а также момент ас неназначенным пенальти на Зе Турбо во втором тайме», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

За четыре матча «Пари НН» набрал два очка и сейчас занимает последнее, 4-е место в группе D Кубка России. «Спартак» с12 очками идёт в квартете первым и уже гарантировал себе выход в плей-офф Пети РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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