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Российский футболист оценил ситуацию в Ереване на фоне конфликта Армении и Азербайджана

Ранее сообщалось, что азербайджанские вооруженные силы объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории Нагорного Карабаха.
22 сентября 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Российский защитник «Пюника» Михаил Коваленко прокомментировал ситуацию в Ереване, учитывая конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, и рассказал, собирается ли он покидать столицу государства.

«В целом дела сейчас хорошо. Конечно, мы переживаем и волнуемся за происходящую ситуацию, особенно местные ребята. На днях с женой окажем гуманитарную помощь в пункте сбора. Ситуация тяжёлая и неприятная. В центре Еревана проходят митинги, но вроде бы ничего страшного. Покидать Ереван и Армению не планирую — работаем в обычном режиме. Повлияло ли эта ситуация на тренировочный процесс? Нет, всё проходит по плану», — приводит слова 28-летнего футболиста «Чемпионат».

Коваленко присоединился к «Пюнику» в июле прошлого года. В нынешнем сезоне за ереванский клуб он провёл 11 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

источник: Чемпионат.com
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