Агент Сафонов определил двух лучших форвардов РПЛ среди легионеров и россиян

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу того, кто является лучшими нападающими в Российской премьер-лиге среди легионеров и россиян.

«Изидор – суперигрок. Я очень удивлен, что его «Локомотив» отдал. Считаю Изидора лучшим иностранным форвардом Премьер-Лиги. Он очень обученный игрок, бежит мощно, чувствует мяч. Лучший российский нападающий — Константин Тюкавин. С ним то же самое. Кто-то говорит: «Вот, у него мало обводок». Ему не нужны эти обводки. Он в штрафной принимает решение за доли секунды. Современный футбол – игра с минимумом касаний», – приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Изидор в начале сентября перешёл на правах аренды в «Зенит» из «Локомотива». С тех пор французский игрок сыграл за питерский клуб два матча и отметился одним голом.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне за бело-голубых на его счету 11 игр, три забитых мяча и четыре результативные передачи.