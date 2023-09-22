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Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо»

Столичное дерби всегда притягивает к себе повышенное внимание.
22 сентября 2023 16:24
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно‑белых в домашнем матче со столичным «Динамо» в 9‑м туре РПЛ.

«Для меня в этом матче нет фаворита. С учётом того, что все команды выровнялись по игре и в турнирной таблице тоже — о чём я говорил ещё после первого тура.

Нас немножко вводят в заблуждение матчи на Кубок России с его нынешним форматом. Мы видим, что «Спартак» еле-еле выигрывает у «Сочи» — не скажешь, что выигрывает, а даже вымучивает. Потом команда разбирается в гостях с «Пари НН», побеждая со счётом 3:0, хотя и это было не по игре. А «Динамо» играет неплохо с «Краснодаром», но концовку сдаёт. Кубок немного путает карты. Ты иногда не понимаешь, чего ожидать от команды. Она, вроде, в неплохом состоянии, раз — и оступается.

Лично лля меня шансы команд равны. Не могу сказать, кто как будет выглядеть. Обороняться никто точно не будет. Тем более, какой смысл это делать, если игроки обеих команд умеют играть в атаку и забивать», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Динамо в субботу, 23 сентября. Встреча начнется в 19:00 мск.

По итогам восьми туров «Динамо» набрало 15 очков и занимает 4‑е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками сейчас идёт на шестом месте.

источник: Metaratings.ru
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