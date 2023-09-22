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Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На награду претендовали четыре футболиста.
22 сентября 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков

Лучшим футболистом недели по итогам 1-го тура Лиги чемпионов-2023/2024 был признан форвард «Порту» Галено. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В прошедшем матче с «Шахтером» (3:1) бразильский нападающий «драконов» отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

Среди претендентов на награду также были форвард «Барселоны» Жоау Феликс, хавбек «Реала» Джуд Беллингем и полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

«Порту» подписал Галено в 2017 году. Всего за португальскую команду он провёл 81 игру, забил 20 голов и отдал 11 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

источник: UEFA (УЕФА)
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