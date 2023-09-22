Полузащитник «Спартака» Мартинс сравнил Бабича с Самуэлем Жиго

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о защитнике красно-белых Срджане Бабиче. Серб перешел в российский клуб из испанской «Альмерии» минувшим летом.

«Бабич действительно здорово вписался в наш коллектив, привнёс в команду новую энергию. Его гол на последних минутах матча с «Сочи» — это было сильно. Нам была крайне необходима эта победа, потому что на протяжении нескольких матчей у нас не получалось ощутить мтоль важный вкус победы. А решающий гол в самой концовке только усилил эмоции.

Срджан — лидер на поле, что чувствуется моментально. Общее у них с Самуэлем Жиго в этом плане действительно есть. Но я не думаю, что Бабич приехал сюда стать «заменой» Жиго. У него есть своё лицо. Я желаю ему оставить в «Спартаке» не менее яркий след», — заявил Мартинс в интервью пресс-службе красно-белых.

«Спартак» в восьми матчах набрал 13 очков и сейчас располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 23 сентября, когда на своём поле примут столичное «Динамо».