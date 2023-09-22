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Игонин призвал Дзюбу соблюдать правила приличия перед матчем с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» сыграет против своей бывшей команды.
22 сентября 2023 16:51
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное рукопожатие между нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Напомним, что апреле 2023 года Дзюба не стал пожимать руку Семаку после матча в Москве. Сам форвард заявил, что не видел наставника.

«Стоит ли Дзюбе помириться с Семаком? Я пока не очень разбирался в том, что действительно является важным для Артема, что ему стоит, а что ему не стоит делать. Тут не в отношении Артема, а вообще в отношении футбольного сообщества, если ты находишься в определенном этносе, то в нем, как минимум, желательно вести себя соответствующе. Это просто правила приличия, как минимум», — приводит слова бывшего игрока «Спорт День за Днем».

Встреча между командами состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: «Спорт день за днем»
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