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Бывший вратарь «МЮ» Давид де Хеа может завершить карьеру

Голкипер уже больше двух месяцев не может найти себе новую команду.
22 сентября 2023 16:58
автор: Виталий Стопин

Бывший вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может завершить спортивную карьеру.

Как сообщает The Guardian, 32-летний испанец может повесить перчатки на гвоздь, если в ближайшее время ему не предложат стать основным вратарем в сильном клубе.

Экс-голкипер «красных дьяволов» минувшим летом уже отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Источник отмечает, что деньги не являются для де Хеа приоритетом.

В прошлом сезоне Давид де Хеа провел 58 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед». За английский клуб испанец выступал с 2011 года. Его контракт с «красными дьяволами» завершился 30 июня этого года. В итоге стороны решили не продолжать сотрудничество. Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость голкипера в € 13 млн.

Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера.

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