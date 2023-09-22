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Гранат: надеюсь «Динамо» сможет взять реванш у «Спартака» за игру в Кубке

Встреча состоится 23 сентября.
22 сентября 2023 17:00
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ со «Спартаком».

«Надеюсь «Динамо» сможет взять реванш у «Спартака» за игру в Кубке. Пауза на сборную обеим командам пошла на пользу - после перерыва ребята вышли с другими эмоциями. Дерби - особый матч. Жду яркую игру. Осторожная игра - это не про Абаскаля и Личку. Надеюсь, мы увидим множество голов и моментов, но фаворита в этой встречи выделить не могу», - приводит слова Граната Odds.ru.

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» состоится в субботу 23 сентября в Москве. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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