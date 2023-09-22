Ольга Смородская назвала условие, при котором готова вернуться к футбольной деятельности

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, в каком случае готова рассмотреть своё возвращение в российский футбол.

«Не готова сегодня возвращаться в футбол. Сейчас там нечего делать. Вот когда вернемся в большую футбольную семью, тогда будем разговаривать. Конечно, я имею в виду Европу. Для меня нет футбольного клуба, в котором бы я не хотела работать. Если будет возможность, поработаю в любом», — приводит слова Смородской Sport24.ru.

Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год. При её руководстве московский клуб стал победителем Кубка России в сезоне-2014/2015.