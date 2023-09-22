Беллингем пропустил тренировку «Реала» перед матчем с «Атлетико» в Ла Лиге

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отсутствовал на тренировке команды перед предстоящем матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

По информации источника, у английского футболиста возникли проблемы с желудком. Примет ли участие 20-летний хавбек во встрече мадридских команд, пока остаётся неизвестным.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В сезоне-2023/2024 за королевский клуб он провёл шесть матчей, отличился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его соглашение с испанской командой действует до конца июня 2029 года.