Петржела оценил шансы «Локомотива» обыграть «Зенит» в матче РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что у «Локомотива» нет шансов одержать победу над сине-бело-голубыми в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча футбольных клубов пройдёт воскресенье, 24 сентября, в Санкт‑Петербурге. Начало игры – 16:30 мск.

«Шансов на успех в матче с «Зенитом» у «Локомотива» нет. У «Зенита» очень сильная команда: дома она в два раза сильнее, чем на выезде. В «Локомотиве» же будут только рады не потерпеть совсем жестокое поражение», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

После восьми проведённых матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.