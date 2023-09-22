ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рианчо считает, что «Спартаку» нужно обязательно обыграть «Динамо»

Встреча между командами состоится завтра, 29 сентября.
22 сентября 2023 17:28
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Победа в дерби — это всегда огромная мотивация, психологически она пойдет на пользу «Спартаку», особенно после не самой удачной серии. Так что завтра команде Абаскаля нужно обязательно обыграть «Динамо»», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Матч между командами состоится завтра, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает шестое место.

источник: «РБ-Спорт»
«Пари НН» продлил контракт со своим капитаном в городском автобусе
Клуб сделал отсылку на сравнение стиля игры команды с общественным транспортом.
22.09.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис выступил против вызова Дзюбы в сборную России
Бывший футболист считает, что форвард должен заслужить приглашения в национальную команду.
22.09.2023 18:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
РФС дал разрешение «Спартаку» из Костромы заявить Глушакова вне регистрационного периода
О переходе хавбека в клуб Второй лиги было объявлено в среду, 20 сентября.
22.09.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский не согласен, что он не вступает в единоборства
Игрок ответил на критику своей игры в обороне.
22.09.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Петржела оценил шансы «Локомотива» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
Встреча состоится в воскресенье, 24 сентября, в Санкт‑Петербурге.
22.09.2023 17:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Беллингем пропустил тренировку «Реала» перед матчем с «Атлетико» в Ла Лиге
Мадридское дерби пройдёт в воскресенье, 24 сентября.
22.09.2023 17:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ольга Смородская назвала условие, при котором готова вернуться к футбольной деятельности
Ранее спортивный функционер несколько лет работала в «Локомотиве».
22.09.2023 17:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.