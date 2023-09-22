Рианчо считает, что «Спартаку» нужно обязательно обыграть «Динамо»

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Победа в дерби — это всегда огромная мотивация, психологически она пойдет на пользу «Спартаку», особенно после не самой удачной серии. Так что завтра команде Абаскаля нужно обязательно обыграть «Динамо»», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Матч между командами состоится завтра, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает шестое место.