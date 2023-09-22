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РФС дал разрешение «Спартаку» из Костромы заявить Глушакова вне регистрационного периода

О переходе хавбека в клуб Второй лиги было объявлено в среду, 20 сентября.
22 сентября 2023 17:52
автор: Глеб Шевяков

Российский футбольный союз (РФС) дал разрешение костромскому «Спартаку» внести в заявку команды полузащитника Дениса Глушакова вне регистрационного периода.

20 сентября, клуб из Костромы объявил о заключении соглашения с 36-летним футболистом. Позже стало известно, что срок сделки рассчитан на два месяца.

«Удовлетворить заявление АНО ФК «Спартак» г. Кострома о регистрации футболиста Дениса Глушакова. Разрешить клубу осуществить регистрацию игрока Дениса Глушакова для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — написано в заявлении пресс-службы РФС.

В июле 2023 года Глушаков покинул «Пари НН» в связи с истечением контракта с клубом. Всего за нижегородскую команду игрок сыграл девять матчей и отметился одним забитым мячом. Ранее он также выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Химки» и «Ахмат». Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

источник: РФС
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