Зиньковский не согласен, что он не вступает в единоборства

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на критику, связанную с его пассивной игрой при обороне команды.

«Все говорят, что Зиньковский не отбирает и не вступает в единоборства. Это было ещё с Самары. Абаскаль ставил меня на позицию латераля, хорошо получалось. Так складывалось, что был выше по позиции. В «Спартаке» тот отрезок нужно было сыграть.

Прибавил больше в оборонительных действиях: опека, единоборства и отборы мяча. В этом я прибавил и для себя закрепил. Это был плюс для меня: разнообразие в позициях, где я могу сыграть. На тот момент это было личное требование Абаскаля. В Самаре играли вообще по-другому», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Ранее Зиньковский поделился впечатлениями от игры за сборную России.

Напомним, национальная команда провела в сентябре три товарищеских матча. Игра с катаром завершилась вничью (1:1). Еще два матча Россия провела с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2)