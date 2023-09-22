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Канчельскис выступил против вызова Дзюбы в сборную России

Бывший футболист считает, что форвард должен заслужить приглашения в национальную команду.
22 сентября 2023 18:02
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о тои, стоит ли вызвать нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном.

Отметим, что в списке лучших бомбардиров сборной России Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым.

«Может ему еще открыть ворота, чтобы он забивал в пустые постоянно? Давайте так может быть устроим? Что это за отношение? Устанавливать рекорды надо, когда ты играл и был в основном составе сборной. Когда ты был в форме, тогда и устанавливай», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

К слову, Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в матче с Грецией. Всего он провел за национальную команду 55 матчей, забил 30 мячей и отдал 15 результативных передач.

источник: «Спорт день за днем»
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