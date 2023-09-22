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«Пари НН» продлил контракт со своим капитаном в городском автобусе

Клуб сделал отсылку на сравнение стиля игры команды с общественным транспортом.
22 сентября 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

«Пари НН» заключил новый контракт с защитником и капитаном команды Кириллом Гоцуком до лета 2025 года. Об этом сообщает клубная-пресс-служба.

Объявление о продлении соглашения с 31-летним футболистом было подано в необычном стиле. Игрок ставит подпись в договоре, находясь в городском автобусе. Таким образом, нижегородцы ответили общественности, которая сравнивает стиль игры команды с тактикой «автобус».

«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге», – пишет пресс-служба «Пари НН».

Гоцук играет в составе «Пари НН» с января 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Юрана он провёл 11 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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