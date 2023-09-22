Тренер «Челси» Почеттино заявил, что не разочарован результатами команды на старте сезона в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление и результаты «пенсионеров» в начале сезона-2023/2024.

«Если говорить о матчах, то мы выступали хорошо. Нам не хватает многих ключевых игроков. Я не разочарован, но я расстроен тем, что многие команды, у которых меньше очков, забили больше голов», — приводит слова аргентинского специалиста ВВС.

После пяти проведённых матчей «Челси» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе пять очков. В воскресенье, 24 сентября, синие примут на своём поле «Астон Виллу».