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Тренер «Челси» Почеттино заявил, что не разочарован результатами команды на старте сезона в АПЛ

В настоящий момент лондонский клуб занимает 14 место в таблице.
22 сентября 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил выступление и результаты «пенсионеров» в начале сезона-2023/2024.

«Если говорить о матчах, то мы выступали хорошо. Нам не хватает многих ключевых игроков. Я не разочарован, но я расстроен тем, что многие команды, у которых меньше очков, забили больше голов», — приводит слова аргентинского специалиста ВВС.

После пяти проведённых матчей «Челси» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе пять очков. В воскресенье, 24 сентября, синие примут на своём поле «Астон Виллу».

источник: BBC
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