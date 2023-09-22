«Меня тошнило». Видаль раскритиковал «Ньюкасл» и «Милан» за «отвратительную» игру в матче ЛЧ

Экс-хавбек «Барселоны» Артуро Видаль раскритиковал «Ньюкасл» и «Милан» за «отвратительную» игру в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Я увидел худшую игру в истории Лиги чемпионов. «Милан» и «Ньюкасл», то, как они провели тот матч в Лиге чемпионов, — просто безумие. От этих дураков из «Милана» и «Ньюкасла» меня тошнило», — приводит словап Видаля Red Gol.

Напомним, что «Ньюкасл» выступает в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. «Сороки» попали в группу смерти вместе с «Миланом», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией».