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«Меня тошнило». Видаль раскритиковал «Ньюкасл» и «Милан» за «отвратительную» игру в матче ЛЧ

Футболист оказался разочарован действиями команд.
22 сентября 2023 18:21
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Барселоны» Артуро Видаль раскритиковал «Ньюкасл» и «Милан» за «отвратительную» игру в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Я увидел худшую игру в истории Лиги чемпионов. «Милан» и «Ньюкасл», то, как они провели тот матч в Лиге чемпионов, — просто безумие. От этих дураков из «Милана» и «Ньюкасла» меня тошнило», — приводит словап Видаля Red Gol.

Напомним, что «Ньюкасл» выступает в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. «Сороки» попали в группу смерти вместе с «Миланом», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией».

источник: Redgol
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