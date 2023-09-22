Андрей Червиченко: «Спартак» — команда непредсказуемая. Они могут и обыграть «Динамо», и проиграть

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Динамо» в девятом туре чемпионата России.

«Прервет ли «Спартак» серию «Динамо» без поражений? Все может быть. «Спартак» — команда непредсказуемая. Они могут и обыграть «Динамо», и проиграть. Загадывать или прогнозировать матчи нынешнего «Спартака» — неблагодарное дело», — приводит слова Червиченко Sport24.

Матч между командами состоится завтра, 23 сентября, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Отметим, что после восьми туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает шестое место.