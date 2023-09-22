Абаев предположил, за счёт чего «Локомотив» может обыграть «Зенит» в предстоящем матче РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что необходимо футболистам московской команды для победы над «Зенитом» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча пройдёт в воскресенье, 24 сентября в Санкт‑Петербурге. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Против «Зенита» тяжело, конечно, играть, но «Локомотиву» некуда отступать, очки нужны. Думаю, шансы есть и у тех, и у других. В матчах с лидерами, прежде всего, важна самоотдача команды, она должна быть на высочайшем уровне. Играя с сильным соперником, это выходит на ведущую роль. Необходимо выполнять установку тренера, но самоотдача должна быть запредельной», — приводит слова Абаева «Матч ТВ».

После восьми сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.