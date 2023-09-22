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Бывший игрок молодёжной сборной России Евгений Гапон стал игроком медиаклуба Fight Nights

В МФЛ очередной громкий новичок.
22 сентября 2023 18:45
автор: Виталий Стопин

Бывший защитник молодёжной сборной России Евгений Гапон согласился выступать в Медиалиге (МФЛ). Как сообщает Sports.ru, 32-летний россиянин стал игроком команды Fight Nights.

Гапон за свою профессиональную карьеру успел поиграть за «Химки», «Шинник», «Факел», «Мордовию», «Кубань», «Шахтёр» из Караганды , а также за «Анжи». Последним профессиональным клубом защитника на данный момент была «Астрахань». В составе молодёжной сборной России он успел провести три матча.

Fight Nights — медиафутбольный клуб ММА-промоушена Камила Гаджиева AMC Fight Nights. В трёх матчах группового этапа 4-го сезона МФЛ Fight Nights набрал 5 очков и располагается на втором месте в группе В, отставая от лидирующих «Броук Бойз» на одно очко.

источник: Sports.ru
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