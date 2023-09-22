Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард извинился за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что в июле хавбек был остановлен полицией в Манчестере. У него обнаружили двойную норму алкоголя. Футболист был оштрафован на 57 тысяч фунтов стерлингов.

«Я хочу признать свою ошибку и публично извиниться за свои неприемлемые действия. Я полностью понимаю и принимаю последствия своей ошибки, подвергнув риску жизни других людей. Мне жаль всех моих болельщиков и всех, кто следил за мной и поддерживал меня на протяжении всей карьеры», – приводит слова игрока Goal.