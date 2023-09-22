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Президент РФС рассказал, что может повлиять на интерес к сборной России по футболу

С февраля прошлого года российская национальная команда отстранена от международных турниров.
22 сентября 2023 19:22
автор: Глеб Шевяков

Президент РФС Александр Дюков оценил текущий интерес футбольных болельщиков к сборной России.

«Исхожу из долей, рейтингов, охвата аудитории в СМИ. Пока спада этого не вижу. Но многое, конечно, будет зависеть от сборной. Если сборная России будет побеждать, демонстрировать яркую игру — интерес будет выше. Это важно», – приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

В сентябре 2023 года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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