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Илья Кухарчук: тренер «Торпедо» реально отстраняет игроков за улыбку

Клотет известен своими неоднозначными решениями.
22 сентября 2023 19:33
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о ситуации в «Торпедо».

«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — приводит слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Клотет работает в «Торпедо» с марта 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ команда вылетела из элитного дивизиона российского фтубола. В настоящий момент «Торпедо» располагается на четвёртой позиции в Первой лиге.

источник: «Спорт-Экспресс»
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