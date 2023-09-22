Бывший вратарь «Арсенала» Лено подверг критике Артету

Экс-голкипер «Арсенала» Бернд Лено, ныне выступающий за «Фулхэм», раскритиковал главного тренера «канониров» Микеля Артету за ротацию вратарей.

«Если бы я был тренером, я бы никогда не поменял своего вратаря и сказал: «О, сегодня мне нужен вратарь, который здорово играет ногами или хорош на выходе», — цитирует Лено The Times.

Отметим, что на старте сезона ворота лондонского клуба защищал Аарон Рамсдейл, но в последних двух играх Артета выпускал на поле Давида Райю. Испанский специалист рассказал, что ему ранее не хватило смелости, чтобы заменить Рамсдейла по ходу двух других матчей.