ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший вратарь «Арсенала» Лено подверг критике Артету

Экс-голкипер отреагировал на высказывание наставника о ротации стражей ворот.
22 сентября 2023 19:37
автор: Степан Шереметьев

Экс-голкипер «Арсенала» Бернд Лено, ныне выступающий за «Фулхэм», раскритиковал главного тренера «канониров» Микеля Артету за ротацию вратарей.

«Если бы я был тренером, я бы никогда не поменял своего вратаря и сказал: «О, сегодня мне нужен вратарь, который здорово играет ногами или хорош на выходе», — цитирует Лено The Times.

Отметим, что на старте сезона ворота лондонского клуба защищал Аарон Рамсдейл, но в последних двух играх Артета выпускал на поле Давида Райю. Испанский специалист рассказал, что ему ранее не хватило смелости, чтобы заменить Рамсдейла по ходу двух других матчей.

источник: The Times
Хави назвал работу в «Барселоне» американскими горками
Испанский специалист руководит каталонской командой с 2021 года.
22.09.2023 19:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кечинов считает, что у Лички будет желание взять реванш у «Спартака»
Встреча состоится 23 сентября.
22.09.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший тренер «Реала» считает, что Беллингем не сможет играть так успешно весь сезон
Англичанин ярко себя проявляет в мадридском клубе.
22.09.2023 19:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Артур Юсупов: новички «Сочи» не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду
Южане неудачно стартовали в сезоне.
22.09.2023 19:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
Скончался чемпион Европы по футболу Джованни Лодетти в возрасте 81 года
Итальянец является воспитанником «Милана».
22.09.2023 19:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Барбоза уверен, что Карраскаль еще заявит о себе в «Динамо»
Карраскаль перебрался в «Динамо» в межсезонье.
22.09.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тренер «Интер Майами» оценил состояние Месси, покинувший поле в матче с «Торонто» в первом тайме
Тренер «Интер Майами» оценил состояние Месси, покинувший поле в матче с «Торонто» в первом тайме
Аргентинский форвард сыграл в прошедшей встрече 37 минут.
22.09.2023 19:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.