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Тренер «Интер Майами» оценил состояние Месси, покинувший поле в матче с «Торонто» в первом тайме

Аргентинский форвард сыграл в прошедшей встрече 37 минут.
Тренер «Интер Майами» оценил состояние Месси, покинувший поле в матче с «Торонто» в первом тайме
22 сентября 2023 19:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии форварда Лионеля Месси, который во время матча регулярного чемпионата MLS с «Торонто» (4:0) был заменён в первом тайме.

«В принципе, у Лео старая проблема, а у Альбы мышечная усталость. Мы будем оценивать их состояние каждый день. Я не разговаривал с Лео после игры. Вчера у нас был свободный день, а сегодня я его не видел. Мне кажется, его опыт дает ему способность даже в пределах одного матча понять, когда нужно остановиться и принять меры предосторожности», — приводит слова аргентинского специалиста Ole.

Ранее появилась информация, что у 36-летнего футболиста возникли проблемы с бедром.

Месси присоединился к «Интер Майами» в прошедшее межсезонье. С тех пор за американскую команду он сыграл 12 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал пять ассистов.

источник: Ole
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