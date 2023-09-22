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Барбоза уверен, что Карраскаль еще заявит о себе в «Динамо»

Карраскаль перебрался в «Динамо» в межсезонье.
22 сентября 2023 19:45
автор: Александр Кожевников

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Карраскаль только недавно перешел в «Динамо», он еще не полностью адаптировался. Конечно, ему легче, чем другим новичкам команды, ведь он уже играл в России. Но ему все равно нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Возможно, завтра в матче со «Спартаком» он сможет отличиться. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в «Динамо» и будет играть большую роль в команде. Это хороший и способный футболист», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля прошлого года. Всего в составе армейцев он отыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Он заключил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления ещё на год.

источник: «РБ-Спорт»
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