Барбоза уверен, что Карраскаль еще заявит о себе в «Динамо»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Карраскаль только недавно перешел в «Динамо», он еще не полностью адаптировался. Конечно, ему легче, чем другим новичкам команды, ведь он уже играл в России. Но ему все равно нужно время, чтобы подстроиться под футбол Марцела Лички. Возможно, завтра в матче со «Спартаком» он сможет отличиться. Думаю, Карраскаль еще обязательно заявит о себе в «Динамо» и будет играть большую роль в команде. Это хороший и способный футболист», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля прошлого года. Всего в составе армейцев он отыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Он заключил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления ещё на год.