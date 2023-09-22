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Скончался чемпион Европы по футболу Джованни Лодетти в возрасте 81 года

Итальянец является воспитанником «Милана».
22 сентября 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти умер на 82‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба «Милана».

Итальянский футболист выступал на позиции полузащитника и является воспитанником «россонери». Он играл в составе «дьяволов» на протяжении девяти лет (1961-1970) и принял участие более, чем в 200 играх итальянской команды. Также в своей карьере он выступал за «Сампдорию», «Фоджу» и «Новару».

«Наши самые сердечные и искренние соболезнования госпоже Рите и ее сыну Массимо в связи с кончиной неподражаемого Джованни Лодетти», — пишет пресс-служба миланского клуба.

В 1968 году Лодетти вместе с национальной командой Италии стал победителем чемпионата Европы по футболу.

источник: ФК «Милан»
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