Скончался чемпион Европы по футболу Джованни Лодетти в возрасте 81 года

Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти умер на 82‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба «Милана».

Итальянский футболист выступал на позиции полузащитника и является воспитанником «россонери». Он играл в составе «дьяволов» на протяжении девяти лет (1961-1970) и принял участие более, чем в 200 играх итальянской команды. Также в своей карьере он выступал за «Сампдорию», «Фоджу» и «Новару».

«Наши самые сердечные и искренние соболезнования госпоже Рите и ее сыну Массимо в связи с кончиной неподражаемого Джованни Лодетти», — пишет пресс-служба миланского клуба.

В 1968 году Лодетти вместе с национальной командой Италии стал победителем чемпионата Европы по футболу.