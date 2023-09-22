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Артур Юсупов: новички «Сочи» не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду

Южане неудачно стартовали в сезоне.
22 сентября 2023 19:50
автор: Денис Владимиров

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов высказался об уровне игроков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно.

«Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин, конечно, было нормально. Был костяк. Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду», — приводит слова Юсупова «Чемпионат».

Юсупов выступает за «Сочи» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл десять матчей и не отметился результативными передачами.

После восьми туров в текущем сезоне РПЛ «Сочи» с шестью очками занимает 13-е место в таблице.

источник: Чемпионат.com
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