Артур Юсупов: новички «Сочи» не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Артур Юсупов высказался об уровне игроков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно.

«Когда были Родригао, Кассьерра, Цаллагов, тот же Прохин, конечно, было нормально. Был костяк. Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду», — приводит слова Юсупова «Чемпионат».

Юсупов выступает за «Сочи» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл десять матчей и не отметился результативными передачами.

После восьми туров в текущем сезоне РПЛ «Сочи» с шестью очками занимает 13-е место в таблице.