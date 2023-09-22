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Бывший тренер «Реала» считает, что Беллингем не сможет играть так успешно весь сезон

Англичанин ярко себя проявляет в мадридском клубе.
22 сентября 2023 19:52
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Реала» Бернд Шустер поделился мнением об игре полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

«Я не ожидал такого немедленного успеха. Он приехал в Мадрид, осознавая, за какой клуб он теперь выступает. Это помогло ему добиться таких результатов с самого начала. Имейте в виду, я не думаю, что он сможет поддерживать такую хорошую форму на протяжении всего сезона», — приводит слова немецкого специалиста AS.

Напомним, что хавбек перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

источник: AS
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