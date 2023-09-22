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Кечинов считает, что у Лички будет желание взять реванш у «Спартака»

Встреча состоится 23 сентября.
22 сентября 2023 19:55
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ с «Динамо».

«Лично для меня фаворитом в предстоящем дерби является «Спартак». Состав у команды сейчас более сильный, чем у «Динамо». Но что еще важнее, по уровню игры, особенно в атаке, красно-белые также выглядят более предпочтительно. Если говорить об обороне, спартаковцам удалось провести два последних матча без пропущенных голов, но утверждать, что это будет вдолгую, пока опрометчиво. У бело-голубых тоже не все гладко при действиях в защите, чем можно будет воспользоваться. Уверен, что у Лички будет присутствовать огромное желание взять реванш после столь разгромного поражения в матче за Кубок России и его слов по окончании встречи», — приводит слова Кечинова RT.

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» состоится в субботу 23 сентября в Москве. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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