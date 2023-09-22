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Хави назвал работу в «Барселоне» американскими горками

Испанский специалист руководит каталонской командой с 2021 года.
22 сентября 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о работе в команде, а также предположил, сколько времени он пробудет «у руля» сине-гранатовых.

«15 лет? Кажется, это сложно. Это «Барса», и тут всегда очень серьёзные требования. Бывали моменты, когда я получал огромное удовольствие, но бывали и другие, когда я страдал. Это «американские горки». Сейчас я очень счастлив и чувствую, что клуб доверяет мне, но сомневаюсь, что смогу продержаться здесь 15 лет», – приводит слова 43-летнего специалиста Sport.es.

Хави находится на должности главного тренера «Барселоны» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством каталонцы стали чемпионами Испании и обладателями Суперкубка страны.

источник: Sport.es
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