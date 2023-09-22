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Аршавин считает, что Дзюба будет вдвойне мотивирован на игру с «Зенитом»

Форвард вернётся в Петербург.
22 сентября 2023 20:08
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Зенит» в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Многое зависит от обороны «Локомотива» – от того, как они справятся с атакой «Зенита». Особая мотивация на этот матч у Дзюбы? Думаю, да. Он будет вдвойне мотивирован на эту игру», – приводит слова Аршавина «Чемпионата».

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

После девяти туров «Зенит» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив» с 12 баллами располагается на восьмой строчке.

источник: Чемпионат.com
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