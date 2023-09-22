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Горшков считает, что форвард «Локомотива» Дзюба захочет свести счёты в очном матче с «Зенитом»

Игра в рамках РПЛ состоится в воскресенье, 24 сентября.
22 сентября 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков предположил, как воспринимает нападающий «Локомотива» Артём Дзюба предстоящий матч с питерской командой в 9-м туре чемпионата России.

«Безусловно, мы вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас находится не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит» все предпочитают настраиваться принципиально. У Дзюбы наверняка будут личные счеты. Артем провел в Санкт-Петербурге много матчей и забил достаточно мячей. Зная, как он обычно готовится на матчи с бывшими командами, нам стоит ждать от него чего-то особенного», — приводит слова Горшкова RT.

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного в феврале 2023 года. Всего за московский клуб он провёл 21 матч, забил десять голов и отдал семь результативных передач. С 2015 по 2022 год он являлся игроком «Зенита».

источник: «RT на русском»
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