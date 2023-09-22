Ивич рассказал, что Кордоба стал спокойнее реагировать на нарушения против него

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как помог колумбийскому форварду команды Джону Кордобе добиться прогресса.

«Джон часто вступает в единоборства. И из, условно, десяти единоборств семь или восемь заканчиваются фолом против него, а судья даёт свисток в нашу пользу только в двух, максимум трёх случаях. Моя работа в том, чтобы объяснить Джону: на такие вещи мы никак повлиять не можем, всё равно нужно продолжать играть, будучи сфокусированным и сильным ментально. Сейчас он реагирует на подобные эпизоды уже более спокойно», – цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне Кордоба сыграл 11 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился пятью голами и двумя результативными передачами.