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Ивич рассказал, что Кордоба стал спокойнее реагировать на нарушения против него

Колумбиец – лучший бомбардир команды.
22 сентября 2023 20:23
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как помог колумбийскому форварду команды Джону Кордобе добиться прогресса.

«Джон часто вступает в единоборства. И из, условно, десяти единоборств семь или восемь заканчиваются фолом против него, а судья даёт свисток в нашу пользу только в двух, максимум трёх случаях. Моя работа в том, чтобы объяснить Джону: на такие вещи мы никак повлиять не можем, всё равно нужно продолжать играть, будучи сфокусированным и сильным ментально. Сейчас он реагирует на подобные эпизоды уже более спокойно», – цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне Кордоба сыграл 11 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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