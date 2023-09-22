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Микель Артета рассказал, как изменился «Тоттенхэм» без Гарри Кейна

Минувшим летом форвард перебрался в «Баварию».
22 сентября 2023 20:32
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«У них есть много других футболистов, которые могут изменить игру. Уход Кейна — это большие перемены, но они хорошо адаптировались без него. Харри был особенным игроком, и все шло через него. Он соединял все воедино, а теперь все по-другому», — приводит слова Артеты ВВС.

В летнее трансферное окно Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 100 миллионов евро. Англичанин заключил контракт с мюнхенцами на 4 года.

Перед очной встречей 5-го тура «Арсенал» идет на четвертом месте турнирной таблицы с 13 очками. «Тоттенхэм» располагается на второй позиции, но опережает «канониров» по дополнительным показателям.

источник: BBC
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